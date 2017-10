Secret Story 11 : Énorme clash entre Shirley et Barbara - Laura et Alain in love

À la veille du prime de Secret Story 11, Barbara apprend qu'elle est nominée face à Kamila et Cassandre. Déçue, la belle se console dans les bras de Benjamin. Et elle n'est pas la seule à se blottir dans des bras musclés puisque sa camarade Laura ne cache plus ses sentiments pour Alain.

Alain et Laura in love

Premier réveil en amoureux pour Alain et Laura. Après s'être tourné autour pendant des semaines, les deux candidats ont enfin officialisé leur couple. En effet, la veille, la belle brune et le beau gosse ont craqué et se sont langoureusement embrassés. Au petit matin, les amoureux sont de bonne humeur !

Barbara déçue d'être nominée

C'est aujourd'hui que les garçons doivent désigner quelle fille se retrouvera dans le sas face à Kamila et Cassandre. Noré, Jordan et Benoît nominent Barbara par stratégie. Benjamin et Alain désignent quant à eux Shirley. C'est la majorité qui l'emporte et Barbara se retrouve alors nominée face aux deux brunes. La jeune femme se dit "déçue", et Benjamin s'empresse de la réconforter.

Mission ratée pour Alain

Lors du dernier prime, Alain avait reçu pour mission de séduire Shirley, nouvelle venue dans Secret Story 11. En avouant sa flamme à Laura, le beau gosse a fait capoter sa mission. Le candidat doit dire la vérité à ses camarades. Face aux habitants, il avoue avoir raté sa mission par amour pour Laura.

Charlène et Benoît en danger

Laura et les habitants poursuivent leur guerre. Pour rappel, la jeune femme, meilleure enquêtrice du Campus des Secrets, doit se battre contre ses camarades afin d'espérer gagner des indices sur des secrets. Si elle échoue, c'est son secret à elle qui sera en danger. La Voix propose un blind test sur le thème de la solitude. La jolie brune gagne, et demande à avoir un indice sur le secret de Benoît. Elle découvre alors l'image d'un coup de foudre. Laura pense que Benoît est entré dans la Maison des secrets avec quelqu'un. Elle finit par buzzer et déclare : "Je pense que Benoît est en couple avec Jordan". Charlène est donc soulagée !

Shirley clashe Barbara

Ce soir, c'est soirée hip-hop dans la Maison des Secrets. Les habitants préparent un rap destiné à un camarade. Kamila déclare son amour à son mari Noré et Alain déclare sa flamme à Laura. Barbara quant à elle s'en prend à Jordan, son ami d'antan. Le Ch'ti riposte, et il n'est pas le seul. Shirley s'en prend également à Barbara. Du "pain béni" pour Noré et Kamila, qui ont pour mission de semer la zizanie au sein du jeu. Le Marseillais avoue alors à Barbara que Shirley, censée protéger les secrets, va lui révéler quelques indices sur celui de Barbara. Un clash, réel cette fois-ci, éclate et Shirley est à deux doigts de lever la main sur sa camarade. Benoît s'en mêle et demande à Barbara de se calmer.