Secret Story 11 : Barbara et Jordan s'embrassent, Laura perfide avec Kamila...

Dans Secret Story 11 sur NT1, les Habitants se remettent doucement de l'élimination de Makao. Barbara a pour mission de se rapprocher de Jordan, Laura et Kamila sont plus que jamais rivales, Noré et Laura sont d'ores et déjà nominés et Bryan pense être "le candidat flou"... Que s'est-il passé dans le campus des secrets ces dernières 24h ? Réponse tout de suite !

Résumé de la quotidienne du vendredi 29 septembre 2017.

Laura provoque Kamila

Après l'élimination de Makao, Barbara est très peinée mais félicite Alain. Elle part ensuite pleurer dans la chambre du haut. De son côté, Bryan est toujours convaincu d'être flouté à l'image... donc d'être un anonyme. Il accuse le coup, lui qui rêve de célébrité... "J'ai l'impression d'être là, sans être là", lâche-t-il. Laura part au confessionnal et explose de rire.

Kamila a souffert pendant le prime time, Noré s'est nominé à sa place, et on lui a annoncé qu'elle s'était trompée sur le secret de Laura et Alain. Laura, après l'émission, vient narguer sa rivale et le ton monte une nouvelle fois entre elles. "Je me fous de votre gueule", lâche-t-elle après de multiples provocations. Kamila ne peut plus supporter sa colocataire... Et on la comprend ! "C'est de la méchanceté gratuite (...) Tu es minable ! Elle est folle celle-là", commente-t-elle.

Kamila remontée comme un coucou

Kamila annonce qu'elle ne lâchera pas, elle veut trouver le secret de sa rivale. Bryan la met en garde, c'est son égo qui parle. De plus, si elle se loupe une nouvelle fois, Laura se moquera d'autant plus d'elle.

Noré lui demande de ne pas aller buzzer et de lui faire confiance, il va se rapprocher de Laura pour qu'elle buzze son couple le plus tard possible. En effet, Laura est très proche du secret... Il veut temporiser jusqu'au prochain prime où il devra affronter Laura puisqu'ils sont déjà nominés tous les deux.

Le mari de Kamila va ensuite papoter avec Laura, celle-ci reconnaît qu'elle l'apprécie... Elle ne sait pas ce qui se prépare.

Barbara et Jordan s'embrassent

Barbara, pour immuniser Jordan, doit lui faire croire qu'elle tombe amoureuse de lui. Elle a de la chance, Tanya utilise sa cloche - donnée par La Voix - pour imposer à Barbara qu'elle embrasse Jordan, avec la langue, quelques heures plus tard. Pendant le bisou, Jordan est tout rouge, il est très gêné !

Barbara fait semblant d'être très énervée par l'ordre de Tanya... Comme si elle avait gâché un beau moment qui aurait dû arriver plus tard. Bryan, comme toujours, tombe dans le panneau.

C'est tout... pour le moment !