Secret Story 11 : Bryan flouté depuis le début ? L'incroyable supercherie !

Jeudi 28 septembre 2017, lors du dernier prime time en date de Secret Story 11 (NT1), la production a eu une très bonne idée !

Celle-ci a fait croire à Bryan (dont le secret est d'être "multimillionnaire"), un candidat très attaché à son image (trop ?), qu'il était en réalité flouté sur nos petits écrans depuis le tout début de la saison. Pour faire passer ce gros mensonge, La Voix a montré au jeune homme de 20 ans des séquences où il apparaissait flouté à l'écran et même des fausses coupures de presse parlant du "candidat flou" de SS11 !

Face à cette (fausse) révélation, Bryan n'a pas caché sa stupéfaction et les autres Habitants se sont largement moqués du jeune homme. "C'est un truc de dingue ! Et en plus que ça lui arrive à lui ! Il va arrêter le fond de teint direct, le mec !", a même commenté Barbara en direct.

Côté audiences, ce nouveau prime time de Secret Story 11 a fédéré 515 000 téléspectateurs en moyenne, soit 2,4% du public présent devant son petit écran. Un score en très légère baisse sur une semaine... Gageons que les audiences devraient reprendre des couleurs avec l'arrivée des nouveaux Habitants dans quelques jours !

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !

Retrouvez toutes les vidéos de Secret Story sur le site officiel de MYTF1.



C'est tout... pour le moment !