Secret Story 11 : Découvrez le Campus des Secrets en photos et vidéo !

Vendredi 1er septembre, Christophe Beaugrand donnera le coup d'envoi de Secret Story 11, dès 23h30 sur TF1. Les candidats du jeu d'enfermement découvriront ainsi à ce moment-là leur nouveau lieu de vie, le Campus des Secrets. 24 heures avant la diffusion du programme, nous avons visité la Maison, redécorée aux couleurs des universités américaines.

La particularité de ce campus ? La salle de bain, calquée sur un terrain de football américain, est complètement recouverte de gazon, panier de basket et casiers en guise de déco. La cuisine s'apparente à un réfectoire universitaire tandis que le salon regorge d'indices sur les différents secrets. Enfin, dans le jardin, un tout nouvel élément fait son apparition : le Bus des Secrets.

Afin d'en savoir plus sur le Campus, rendez-vous vendredi 1er septembre à 23h30 sur TF1, puis quotidiennement dès lundi 4 septembre à 18h30 pour la quotidienne, à 19h30 pour le Débrief avec notamment Leila Ben Khalifa et Julien Geloën (gagnant de Secret Story 10) et à 20h25 pour la Soirée des Habitants. Tous les jeudis à 20h50, la chaîne diffuse le prime d'élimination, également présenté par Christophe Beaugrand.