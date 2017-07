Secret Story 11 : La Maison devient un campus, un ex-candidat de retour

Dès la rentrée, NT1 diffusera la saison 11 de Secret Story. Mercredi 19 juillet 2017, lors d'une conférence de presse, la production du programme a dévoilé les nouveautés de cette édition. Et, cette année, la Maison des Secrets se transforme en Campus des Secrets. Les nouveaux candidats devront "mériter" leur place, comme l'a annoncé La Voix.

Plus encore, c'est toute la mécanique du jeu qui sera repensée. Dans Secret Story 11, les téléspectateurs auront droit à plus de magie, plus de mystère et plus de suspense. En bref, après dix saisons, l'émission revient à ses fondamentaux. Ainsi, la production a annoncé une homogénéité quant aux secrets, contrairement par exemple à l'an passé où le secret de Thomas, l'homme enceinte, était bien plus fort que les autres. Outre leurs secrets, les candidats aux "profils bien différents" auront "tous les âges". Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! En effet, Christophe Beaugrand a promis une nouveauté "jamais vue en 10 ans de Secret Story".

D'ailleurs, l'animateur rempile pour cette nouvelle saison. En plus d'être aux commandes de la quotidienne et du prime hebdomadaire, il fait son retour dans le Débrief de Secret Story 11, au côté de Leila Ben Khalifa, gagnante de la saison 8... et Julien Geloën, qui a remporté l'émission l'an passé. Ils seront tous les trois accompagnés de nouveaux chroniqueurs dont l'identité n'a pour l'heure pas été révélée. Christophe Beaugrand a évoqué des "artistes, chanteurs" qui tourneraient et a même évoqué l'hypothèse selon laquelle l'humoriste Jarry ou encore la chanteuse Shy'm puissent faire quelques apparitions dans le Débrief. Sur Twitter, l'animateur a donné un indice sur l'identité des chroniqueurs du programme en partageant une photo des mains de ces derniers...