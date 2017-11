Secret Story 11 : Kamila déprimée, Laura comblée, Charlène et Shirley nominées

Dans Secret Story 11 sur NT1, les Habitants de la chambre du bas ont du mal à se remettre de l'élimination de Jordan, Laura a fait son grand retour dans la Maison des Secrets et roucoule auprès d'Alain, Shirley a rejoint le clan de la chambre du haut et Charlène et Benoît sont en mission séparation... Que s'est-il passé dans la maison ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du lundi 13 novembre 2017

Mission mariage

Laura et Alain roucoulent encore et toujours. Cependant, La Voix a eu une idée. Elle propose à Alain de faire croire à tout le monde qu'il souhaite épouser la brune. Bien entendu, le beau gosse accepte avec enthousiasme. Il commence sa mission en disant à Barbara qu'il avait rêvé qu'il épousait Laura la nuit passée. La jeune femme est très amusée et Alain réussit à installer le sujet dans les esprits... Noré trouve Alain très mignon quand il parle de Laura. Shirley demande s'il pense déjà à épouser Laura et le candidat répond qu'il a bien l'intention de vivre à fond. Une mission qui commence sur les chapeaux de roues !

Laura buzzée, Barbara se rapproche...

Un indice sur le secret de Laura est dévoilé (suite au dilemme d'Alain lors du dernier prime) : il s'agit de la date d'entrée de Marie (sa meilleure amie) dans la Maison des Secrets. Pour rappel, Laura a pour secret "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que je puisse entrer dans Secret Story". Laura a très peur ! L'indice est gros ! Kamila et Noré partent sur une mauvaise piste, mais Barbara a compris qu'il s'agissait de la date d'entrée de Marie.

Elle va aussitôt buzzer (après que Laura l'a brillamment embrouillée dans ses idées) et annonce à La Voix qu'elle pense que Laura a perdu son ou sa meilleure amie.... Ce n'est pas ça, mais Barbara se rapproche plus que jamais.

Charlène et Benoît ridicules

Le couple poursuit sa mission séparation. Le problème, c'est que sans le soutien de Noré et Kamila, les amoureux rament vraiment. Personne ne croit en leurs fausses engueulades. Alain et Noré se mettent même à jouer du air-pipeau en les écoutant se prendre la tête. Bref, c'est la catastrophe !

Kamila est un peu déprimée, elle sent que son clan est à la ramasse et elle est blasée par les mauvais comédiens Charlène et Benoît.

La Voix annonce à Benoît qu'elle va les aider en faisant venir une comédienne dans la Maison des Secrets à l'occasion de la venue des proches. Celle-ci devra faire semblant de faire des révélations à Charlène sur le comportement séducteur de son homme...

Compétition

Les clans s'opposent dans une activité de La Voix dans le jardin, un blind test étourdi. Ils doivent courir ramasser un tissu, un contre un, après avoir tourné sur un fauteuil... Celui qui a le tissu peut donner sa réponse. C'est la chambre du haut qui gagne la partie, ils gagnent 5000 euros et décident de nominer Charlène. La chambre du bas gagne la deuxième manche, ils gagnent 5000 euros et décident de nominer Shirley. Ces nominations ne sont pas définitives, tout au long de la semaine, elles évolueront au gré des épreuves...

Durant la soirée, Alain parle d'avenir à Laura ; la jeune femme est très réceptive...

C'est tout... pour le moment !