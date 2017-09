Secret Story 11 : Kamila et Benoît piègent Jordan, Barbara très vexée...

Dans Secret Story 11 sur NT1, les esprits continuent de s'échauffer après les nominations d'Alain et Charles. Des clans et des couples se sont formés et, à 24h de la prochaine Hebdo de SS11, les nominés se sentent - évidemment - plus que jamais en danger ! Alain va-t-il être séparé de sa complice Tanya ? Charles va-t-il devoir quitter Julie ? A suivre...

Résumé de la quotidienne du jeudi 14 septembre 2017.

Alain et Tanya peu crédibles

Alain et Tanya sont toujours au centre de l'attention. Charles ne croit pas une seconde en leur relation et a peur qu'Alain fasse du mal à la doyenne de l'aventure... Il ne voit clairement pas que les deux sont de mèche ! Alain est un peu déçu de Charles dans le sens où ce dernier se montre de moins en moins amical avec lui, à quelques heures du sas. Charles serait-il un stratège ?

Du côté de sa relation avec Julie, Charles assume malgré lui le fait d'être "en couple" avec la belle via un lapsus. Un lapsus qui fait très plaisir à Julie, évidemment.

Alain passe quant à lui du temps avec Barbara et reconnaît que ça lui fait un pincement au coeur de ne pas pouvoir être proche d'elle à cause de sa mission couple. On comprend vite qu'il n'attend qu'une chose : être libéré de Tanya pour tenter quelque chose avec la jolie blonde.

La Voix annonce une mission chant !

Les Habitants s'affrontent à coups de chansons de Céline Dion, Rihanna... Alain, Charles et Barbara font équipe face au reste de la maison en mode "Pitch Perfect". Ils perdent malheureusement l'activité et doivent donc dévoiler un indice chacun sur leur secret... Une chaîne pour Barbara, le talkie walkie pour Charles, un globe pour Alain.

Premier buzz !

Laura enquête. Elle va voir Benoît pour avoir des informations sur sa relation avec Kamila. Le beau gosse prétend, devant Noré, être en couple avec elle depuis 5 ou 6 ans. Kamila débarque et invite (faussement) Noré à la buzzer s'il a des doutes.

Kamila et Benoît se dirigent dans la salle de bain pour feindre une dispute un peu bruyante tout en sachant qu'ils sont suivis par Jordan et Charlène...

Jordan pense donc que Kamila et Benoît sont un vrai couple et buzze ! Malheureusement, il fait fausse route puisque Kamila est en couple avec Noré et Benoît avec Charlène, du moins, pour le moment ! C'est un coup de maître de Kamila et Benoît.

Barbara déçue...

Barbara a l'impression de passer pour une idiote dans ce contexte. Selon elle, Benoît la draguait ! Elle va donc se plaindre auprès de Charlène... qui est, elle ne le sait pas, la vraie compagne de Benoît. La blonde ne va du coup pas tarder à demander des comptes à son homme ! Noré, Kamila et Benoît ont maintenant peur que Charlène fasse capoter la mission de leur quatuor à cause de sa jalousie.

Au cours de la soirée, les habitants doivent écrire un poème à l'un des nominés... Julie et Tanya font sensation grâce à leurs missives adressées à Charles et Alain. Ce dernier profite de l'occasion pour aller embrasser Tanya devant tout le monde, une nouvelle fois. De son côté, Barbara n'écrit de poème à aucun des nominés puisqu'elle s'estime de façon générale bafouée par les garçons de la maison... Elle souhaite tout de même le retour de Charles.

Barbara, qui se sent utilisée, va se plaindre à Makao un peu plus tard dans la soirée. L'imposant Habitant lui conseille d'agir et de ne plus se plaindre... de devenir maîtresse de son jeu. Barbara l'écoute et va parler avec Benoît. Ce dernier lui dit que leur petit jeu d'attirance n'allait pas très loin, que c'est une belle fille mais qu'ils sont juste amis. Barbara n'est pas convaincue. Elle est persuadée que quelque chose ne va pas dans le couple Kamila - Benoît (qui est faux) et qu'il est attiré par elle.

