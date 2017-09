Secret Story 11 : Charles et Alain nominés, Bryan perd 5000 euros

Dans Secret Story 11, il faut toujours se méfier des apparences. Ce soir, un buzz a été confirmé, des candidats se sont rapprochés et les premières nominations on eu lieu !

Benoît va-t-il trop loin ?

Benoît est en couple avec Charlène mais il semble perdu dans ses sentiments. Au milieu de la nuit, il s'installe aux côtés de la belle Barbara. La blonde n'est pas encore au courant mais s'inquiète tout de même pour son couple depuis que Barbara appelle Benoît "bébé". Bref, leur couple est plus que jamais en danger. Même Noré est inquiet et tente d'y voir plus clair. En vain vu l'explication de Benoît : "Si je fais ça c'est pour sa mission [qui est de faire croire qu'il craque pour Kamila, ndlr]." Allez comprendre...

De leur côté, les mariés Kamila et Noré ont enfin le droit de se reparler. Un soulagement pour le couple qui s'empresse d'échanger quelques mots et de prendre le risque d'échanger des gestes tendres.

Flop pour Bryan

Bryan a buzzé un secret inattendu : "Julie a été dans le coma pendant une partie de sa vie". C'est l'heure de la Confrontation entre les deux joueurs. La jeune femme dit d'entrée que ce n'est pas ça son secret mais son colocataire est persuadé qu'il a raison et confirme son buzz. Ce qui est une erreur et il ne tarde pas à l'apprendre. Il perd 5 000 euros de sa cagnotte.

Sexy Ménage

Les filles se sont dépassées cette année, Julie et Barbara en tête. Alors que la première, moulée dans un maillot de bain une-pièce très échancré rose, a multiplié les poses lascives, la deuxième, dans un maillot noir tout aussi décolleté, a bougé son corps comme jamais. Et ça, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Mention spéciale pour Laura qui a carrément nettoyé la table de la cuisine en montant dessus.

À l'issue de ce ménage, Kamila à l'opportunité de montrer des indices sur les secrets de Noré, Makao et Charles, grands perdants du Sexy Ménage. Le bouclier qui a été dévoilé met Benoît sur la voie du secret de Makao, "c'est un garde du corps ou il fait partie de la garde rapprochée d'un chef d'État" (Makao a été le garde du corps d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Mais Charles aussi l'est a été bodyguard !

Confidences et mensonges

Lors d'une soirée confidences, ces messieurs apprennent ce que ces mesdames pensent d'eux. L'occasion pour Tanya de draguer Alain pour leur mission faux couple? Cela n'échappe pas à Barbara qui veut mettre les choses au clair. La blonde qui craque pour Benoît, craque aussi pour Alain et elle n'aime pas que l'on marche sur ses plates bandes. Elle convoque Alain, lui fait un long discours disant qu'elle a eu un coup de coeur et qu'elle a cru que c'était partagé. Alain écoute et lui dit clairement qu'il pourrait avoir une relation avec Tanya. Et ça marche. Histoire d'enfoncer le clou, Alain change de chambre et rejoint celle de la sexagénaire.

Déçue et agacée, Barbara se confie à Benoît qui ne cesse de lui répéter qu'Alain n'a pas arrêté de la regarder pendant le Sexy Ménage. Mais ce qui plaît surtout à Barbara, c'est de se dire que Benoît en pince pour elle...

Nominations

Cette semaine, ce sont les garçons qui sont nominés. Chaque habitante a révélé à La Voix les noms des deux hommes qu'elle souhaite nominer. Il s'agit de Charles et Alain deux personnages forts du jeu !