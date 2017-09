Secret Story 11 : Laura clashe méchamment Charlène, la blonde ne se démonte pas

Laura n'en finit pas de faire des étincelles dans le campus des secrets de Secret Story 11 (NT1).

Après avoir clashé Barbara et Alain en début d'aventure puis son amie Kamila qui était à la recherche de son secret, la jolie brune de 27 ans qui a accepté de sacrifier sa meilleure amie pour entrer dans le jeu a décidé de s'en prendre cette fois à la jolie Charlène !

En effet, alors que La Voix organisait une séance de questions/réponses – où les habitants pouvaient poser des questions –, Laura a décidé de poser la question suivante à Charlène : "Ça te fait quoi d'être le sac à main de Kamila ?" Une question assez méchante à laquelle la principale intéressée à aussitôt accepté de répondre.

"Je ne pense pas être le sac à main de Kamila, c'est mon alliée depuis le début de l'aventure, c'est mon amie, on se confie. On rigole bien ensemble et ça continuera. Elle a sa personnalité, j'ai la mienne, j'ai mon caractère et elle a le sien. J'ai mon aventure à vivre ici toute seule", a argumenté Charlène en gardant son calme malgré l'affront incontestable.

Puis, après que Laura a avoué avoir écrit la question, cette dernière a reproché à Charlène de s'être mêlée de sa dispute avec Kamila... Une affirmation qui a fini de mettre le feu aux poudres entre les deux candidates. "Et alors ? Tout le monde s'en est mêlé, ma grande ! C'est pas parce que t'as 27 piges que l'on n'a rien le droit de dire. Calme-toi s'il te plaît ! Calme-toi ! Tu vas faire quoi ? Tu vas m'envoyer ton talon dans la gueule ?", a réagi Charlène alors que sa rivale continuait de la provoquer pendant qu'elle lui répondait.

