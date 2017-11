Secret Story 11 : Noré clashe Barbara et Laura, Alain piégé par Laura !

Dans Secret Story 11 sur NT1, Shirley et Barbara (du clan de la chambre du haut) sont les nominées de la semaine, Alain est toujours aussi amoureux de Laura malgré les missions et les pièges qui s'accumulent, Kamila et Noré sont soudés comme jamais et la guerre des clans fait rage... Que s'est-il passé dans la maison ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du jeudi 16 novembre 2017.

Laura piège Alain

Alain poursuit sa mission mariage avec Laura. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la jeune femme est au courant de la supercherie et fait exprès d'entrer dans son jeu pour le piéger. Elle prend un malin plaisir à lui faire croire qu'elle est super excitée à l'idée de se fiancer avec lui... et de se marier dans l'année. Alain commence à stresser... Il est très surpris par la réaction de sa belle. Il a peur de sa réaction quand il va devoir annoncer que ce n'est qu'une mission.

Laura, stratège, demande à Barbara d'aller sonder Alain pour voir s'il n'est pas en mission. Elle sait très bien que oui. Barbara s'exécute et annonce à Alain que Laura ne lui pardonnerait jamais si c'était le cas... ce qui fait monter la pression du côté du bel hidalgo. Quand Laura va voir son chéri, elle enfonce le cou en prétendant que s'il lui ment, ce sera fini entre eux. "Je suis un homme mort", estime Alain.

Compétition de "ski"

La Voix propose aux clans de suivre un parcours à ski - mais les yeux bandés ! - afin de rejoindre un bonhomme de neige à l'autre bout du jardin... bien sûr, il faut que ce soit fait en un temps record. Pour aider chaque candidat, ses coéquipiers peuvent crier des indications... Les Eagles (chambre du bas) remportent le duel. Ils nominent Barbara... Les nominés sont donc Barbara et Shirley.

Révélation

Noré a buzzé Laura sur le secret "Je suis l'ex de Benjamin", ce qui est évidemment n'importe quoi. Laura rit au nez de ses concurrents au moment de la révélation ! Kamila perd patience, elle prétend qu'elle ne cherchera plus le secret de Laura. Shirley – qui connaît tous les secrets – ne comprend pas comment ils ont pu la buzzer en tant qu'ex de Benjamin.

Dilemme et clash !

Barbara, Alain et Laura sont face à un dilemme... Soit ils se mettent d'accord sur un nom (l'un des leurs), et un indice est dévoilé sur ce candidat, soit ils ne se mettent pas d'accord et un indice sur chacun est dévoilé. Au final, Barbara accepte de se sacrifier et de dévoiler un indice sur son secret. Noré trouve que Barbara n'est pas joueuse et le fait savoir. Pour lui, c'est une suiveuse. Elle ne ferait que "lécher le c*l de Laura". Un gros clash éclate entre Noré/Kamila face à Barbara/Laura. Barbara trouve que Noré est "petit, méchant et mauvais". "Ça me dégoûte", lâche-t-elle. Noré ne supporte plus Laura et le fait savoir, même face à Alain.

Quand l'indice est dévoilé, l'hymne américain, le clan de Kamila et Noré ne le reconnaît pas... Ils ne sont pas prêts de découvrir le lien entre Barbara et Bryan ! Alain, lui, a tout de suite reconnu l'hymne.

Retrouvez toutes les vidéos de Secret Story sur le site officiel de MYTF1.

C'est tout... pour le moment !