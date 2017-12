Secret Story 11 – Noré gagnant : Sa victoire très contestée sur Twitter !

Secret Story 11, c'est terminé !

Jeudi 7 décembre 2017, NT1 diffusait la finale de sa télé-réalité phare. Laura, Barbara, Charlène et Noré s'affrontaient pour remporter le chèque de 100 000 euros. À l'issue de la soirée, les téléspectateurs ont découvert que le mari de Kamila avait été sacré grand gagnant avec 41,6% des voix. Une victoire qui a été très contestée sur Twitter.

En effet, nombreux sont les internautes à ne pas avoir compris le résultat. Et ils ne se sont pas gênés pour le faire savoir. "J'voulais Barbara ou Laura, mais pas Noré sérieux #SS11", "#SS11 j'arrive pas à comprendre la victoire de Noré.... Vous faites sortir sa femme face à Charlène et vous votez pour sa victoire ? Le mec à part faire rire la galerie, être violent, vulgaire, méchant, et trouver un secret au bout de 20 indices bah il a pas fait grand chose", "Noré un mauvais joueur, irrespectueux qui gagne mais la grosse blague, trop deg pour Laura #SS11", "J'ai une boule dans le coeur comment vous pouvez laisser Noré gagner franchement", a-t-on notamment pu lire.

Mais ils devront s'y faire, Noré a bel et bien gagné cette belle aventure.