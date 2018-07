Selena Gomez et Justin Bieber : Les ex choqués après l'overdose de Demi Lovato

Les célèbres amis de Demi Lovato sont tout aussi choqués que les fans après l'overdose de la chanteuse. D'après People, Selena Gomez est particulièrement "contrariée" après l'hospitalisation de celle qu'elle avait rencontrée à l'âge de 6 ans seulement. Vedettes révélées par l'écurie Disney dans les années 2000, les deux jeunes femmes ont grandi ensemble sous la lumière des projecteurs. "Il est évident que [Serena] est très contrariée. Elles sont amies depuis l'enfance et ont toujours été présentes l'une pour l'autre, qu'elles soient proches ou moins proches", a-t-on révélé.

En 2010, Selena Gomez faisait partie du cercle restreint de Demi Lovato lorsque cette dernière combattait ses addictions contre la drogue et l'alcool. À cette même époque, l'ex-chérie de Wilmer Valderrama avait également révélé qu'elle était bipolaire et qu'elle souffrait de boulimie. Après une rechute, elle était entrée dans un centre de désintoxication pendant une année. De son côté, Demi Lovato avait également été présente pour son amie dans les moments sombres. "Elle avait contacté Selena lorsqu'elle a transplantée d'un rein. Elles se soucieront toujours l'une de l'autre et Selena sera là pour son amie", a-t-on ajouté.

Je pensais qu'elle était sobre...

Mercredi 25 juillet, c'est Justin Bieber qui s'est exprimé devant les caméras de TMZ pour évoquer la rechute de son amie de longue date. Choqué, l'ex de Selena Gomez (aujourd'hui fiancé à Hailey Baldwin) a fait part de son désarroi. "C'est très triste. Je ne lui ai pas parlé, mais mes prières lui sont adressées, à elle et sa famille, c'est clair. Je pensais qu'elle était sobre. C'est terrible", a-t-il déclaré.

Retrouvée inconsciente à son domicile de Hollywood Hills le 24 juillet 2018 en fin de matinée, Demi Lovato est actuellement hospitalisée à Los Angeles après une fête qui a dégénéré. Selon les premières informations rapportées en début de semaine, la chanteuse de 25 ans aurait fait une surdose d'héroïne. Une affirmation par la suite démentie par sa famille, qui n'a toutefois pas souhaité en dire davantage, mais qui est questionnée par le fait que la chanteuse a été "sauvée" par une injection de Narcan, un traitement anti-opiacés... Si elle n'a pas consommé d'héroïne, Demi Lovato pourrait avoir ingéré des opioïdes sous forme de médicament. Il y a quelques années, elle avait ainsi révélé qu'elle était devenue accro à l'oxycodone, puissant analgésique appartenant à la famille des opioïdes. Une surdose d'un tel produit nécessiterait l'injection de Narcan.