Selena Gomez : Sexy pour dévoiler ses fesses bombées, vêtue d'un simple string

La température est montée d'un cran sur les réseaux sociaux avec la publication d'une photo très caliente de Selena Gomez. De quoi faire baver d'envie ses nombreux admirateurs...

Jeudi 12 janvier, le photographe mode de renom Mert Alas (réputé pour son duo iconique avec le photographe Marcus Piggott) a en effet publié sur son compte Instagram un cliché inédit de sa dernière collaboration avec la chanteuse de 24 ans. Sur celui-ci, la sublime brunette ne porte rien d'autre qu'un string en dentelle jaune.

La moue boudeuse, le visage en partie caché par les cheveux, l'interprète de Hands to Myself se tient de dos face à un miroir et s'exhibe de façon très sexy, une serviette de bain protégeant le devant de son corps. Son dos nu et son fessier rebondi sont les véritables vedettes de ce shooting qui marque officiellement son grand retour à la lumière après plusieurs mois passés à soigner sa dépression et à combattre la maladie du lupus.