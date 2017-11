Shakira : "Dévastée", la chanteuse annonce une mauvaise nouvelle

Six ans que Shakira n'a pas participé à une tournée mondiale, mais la chanteuse signe enfin son grand retour avec El Dorado World Tour. Malheureusement pour la compagne de Gerard Piqué, cette nouvelle aventure ne débute pas comme elle l'avait prévu.

La star colombienne de 40 ans a annoncé mardi 7 novembre 2017 être contrainte d'annuler son tout premier concert, programmé le lendemain à Cologne, pour cause de cordes vocales fatiguées, trop sollicitées durant les répétitions. S'adressant personnellement à ses "amis en Allemagne", Shakira se dit "dévastée" à l'idée de leur faire faux bond, mais se soumet aux recommandations des médecins qui lui ont fortement conseillé de "se reposer pour éviter de plus gros dégâts".

"Cela me fait de la peine tout autant qu'à vous, je sais que je dois écouter le conseil de mes médecins et récupérer pour que je puisse vous donner le meilleur une fois que je serai sur la route et ne pas risquer de plus importante blessure", écrit l'artiste. Le lancement de sa grande tournée sera finalement réservé au public français, et parisien, puisque Shakira a réservé l'AccorHotels Arena les 10 et 11 novembre prochains.