Shakira et Gerard Piqué tombent le masque avec leur fils Milan

Le couple formé par Shakira et Gerard Piqué se retrouve régulièrement au coeur de rumeurs de rupture. Les dernières datant de ce mois-ci, tout droit venues d'Espagne, avançaient que la chanteuse colombienne de 40 ans et le footballeur espagnol de 30 ans vivaient une nouvelle période de turbulences, au point de ne plus habiter ensemble. Des spéculations très vite démenties par les principaux intéressés sur les réseaux sociaux. Sous le charme de la voix de sa compagne, en pleine préparation de sa nouvelle tournée, Gerard Piqué avait publié des émojis coeur sur sa page Twitter.

Quelques jours plus tard, les parents de Milan (4 ans) et Sasha (2 ans) ont de nouveau balayé les bruits de couloir en apparaissant enfin ensemble sur Instagram, ce qu'il n'avaient pas fait depuis un moment. À l'approche d'Halloween, le couple s'est rendu dans un magasin de masques pour faire quelques essayages. Les internautes sautent sur l'occasion pour se moquer des rumeurs. "Donc, ils ont rompu", peut-on notamment lire dans les commentaires.