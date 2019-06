Shanina Shaik et DJ Ruckus se séparent, un an après leur mariage

Shanina Shaik et DJ Ruckus s'étaient mariés le samedi 28 mai 2018, près de 2 ans et demi après leurs fiançailles. Les époux désormais séparés s'étaient dit I do sur l'île d'Eleuthera aux Bahamas, propriété de l'oncle du marié, Lenny Kravitz. La fille du chanteur (et cousine de DJ Ruckus), Zoë Kravitz, le fils de Diana Ross, Evan Ross, et son épouse Ashlee Simpson ainsi que Paris Hilton avaient assisté à l'heureux événement.

Shanina Shaik et DJ Ruckus ont été vus ensemble pour la dernière fois au Festival de Coachella, en avril 2018. Ils restent en bons termes et leur divorce devrait se faire sans heurts.