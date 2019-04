Coachella 2019 : James Franco et Jesse Williams, festivaliers amoureux

Ce week-end encore, la ville d'Indio, hôte de Coachella, a accueilli un défilé de stars ! James Franco, Jesse Williams et un Lewis Hamilton en charmante compagnie ont assisté au festival de musique. Les deux acteurs étaient accompagnés de leurs chéries...

Le second week-end de Coachella 2019 a commencé vendredi 19 avril. La journée a été marquée par les performances de Jaden Smith, rejoint sur scène par son papa Will Smith, de DJ Snake ou encore Charlotte Gainsbourg. Les artistes au programme se sont produits devant des publics composés de stars, des spectateurs VIP dont faisaient partie James Franco et sa compagne Isabel Pakzad.

Idris Elba et sa fiancée Sabrina Dhowre, Jesse Williams et sa compagne Taylor Rooks, Charlie Sheen, le rappeur Wiz Khalifa et l'actrice Nina Dobrev ont également été surpris sur le pelouse de l'Empire Polo Club d'Indio vendredi. Samedi, le pilote de F1 britannique Lewis Hamilton et un autre rappeur, DMX, ont rejoint la liste des prestigieux festivaliers.

Les chanceux détenteurs de tickets (ou de bracelets V.I.P) ont naturellement partagé quelques images souvenirs de leurs aventures à Coachella.