James Franco : En vacances au soleil avec sa chérie, la jeune Isabel Pakzad

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de James Franco s'intéressent à sa nouvelle petite amie, la ravissante Isabel Pakzad. Le couple s'est envolé pour Miami, où il se dore la pilule en toute discrétion...

La ville de Miami est une destinations de vacances préférées des stars. James Franco y a posé ses valises. L'acteur de 40 ans est accompagné de sa chérie, Isabel Pakzad. Les amoureux ont été surpris ce mercredi 13 mars, profitant d'un après-midi ensoleillé, allongés sur des transats au bord d'une piscine.

Canon dans un bikini vert foncé, Isabel travaillait son bronzage comme la compagne de David Guetta, Jessica Ledon ou encore la fille de l'ex-président des États-Unis Barack Obama, Malia Obama, toutes les deux récemment vues sur la plage de Miami.

Isabel est en couple avec James Franco depuis l'été dernier. La jeune et jolie brune d'origine grecque exerce le métier d'attachée de presse dans le monde audiovisuel et elle a étudié à l'Université de Pennsylvanie.

De son côté, James Franco a plusieurs projets en cours. L'acteur et réalisateur de 40 ans partagera notamment l'affiche du film Zeroville avec Will Ferrell, Seth Rogen, Megan Fox et enfin son petit frère, Dave Franco.