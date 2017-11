James Franco : L'acteur de 39 ans en couple avec une bombe de 24 ans

Le 2 novembre, c'est lors de la soirée IndieWire Honors, à West Hollywood, que le couple s'est affiché complice et amoureux. Sur place, Isabel Pakzad a également été vue en train de discuter avec le frère de son petit ami, Dave Franco (aujourd'hui marié à Alison Brie), pendant que James Franco recevait un nouveau prix. "Isabel a salué Dave et est restée avec lui. Ils semblaient très proches. Lorsque James a reçu son trophée, Isabel avait un énorme sourire sur son visage. Elle l'a beaucoup applaudi pendant son discours et riait à ses blagues. Elle semblait tellement éprise de lui", a confié un témoin.

James Franco, qui figure actuellement au générique de la nouvelle série produite par HBO The Deuce (diffusée sur OCS depuis le 11 septembre en France), avait confirmé le mois dernier au journal britannique The Evening Standard qu'il était de nouveau en couple, sans toutefois révéler l'identité de l'heureuse élue. "Ça fait quatre mois", avait-il seulement glissé.

En août, il avait révélé avoir souffert d'une longue dépression, l'empêchant de s'épanouir en amour. "J'ai vraiment eu un moment de crise. J'ai été droit dans le mur, c'était quelque chose de graduel. Cela fait longtemps que je n'ai pas été dans une relation. Je me suis rendu compte que je fuyais les sentiments et les gens. Et à quel point toute mon identité était renfermée dans le travail. J'étais incapable de me poser avec quelqu'un parce que j'étais tellement absorbé par moi-même. J'étais incapable de partager mon coeur avec qui que ce soit. J'étais tellement effrayé à l'idée d'être vulnérable que je me suis rendu indisponible", avait-il déclaré au magazine GQ Australia.

Aujourd'hui très heureux avec Isabel Pakzad, l'ex-éternel célibataire a peut-être enfin trouvé chaussure à son pied...