Christine and The Queens en deuil : Elle perd sa mère et annule Coachella

Malheureusement, Chris ne pourra pas assurer son immense show prévu samedi 20 avril 2019, à Coachella. En effet, l'artiste était l'une des têtes d'affiches du festival américain et avait prévu un concert millimétré, avec spectacle pyrotechnique et danseurs. Héloïse Letissier, de son vrai nom, s'était confiée il y a quelques jours à l'AFP sur son premier concert à Coachella, samedi dernier. "Ce que je fais sur scène, ça ramène à la peau et à la sueur", expliquait-elle, en disant rêver d'un "show pop qui puisse vraiment être charnel et assez dur, quelque chose de plus épique". On lui adresse tout notre soutien en cette période forcément difficile.