Coachella 2019 : Omar Sy et Malik Bentalha rencontrent le phénomène Cardi B

Coachella est le festival de musique préféré des stars ! Elles sont nombreuses à avoir assisté à son coup d'envoi le week-end dernier. Les Français Omar Sy et Malik Bentalha ont traversé l'Atlantique pour en goûter la ferveur et ils y ont rencontré la rappeuse Cardi B...

Omar Sy et Malik Bentalha se sont envolés à Indio, en Californie, sur invitation de leur ami DJ Snake. Vendredi 12 avril, ils ont assisté au premier jour du premier week-end de Coachella 2019, journée au cours de laquelle DJ Snake s'est produit.

Le DJ et producteur français a été rejoint sur scène par Selena Gomez, Cardi B et Ozuna, qui ont interprété leur tube Taki Taki. Omar Sy et Malik Bentalha ont profité de l'occasion pour immortaliser leur rencontre avec Cardi B.