Shenae Grimes : La star de Degrassi est enceinte de son premier enfant

A 28 ans, Shenae Grimes est enceinte de son premier enfant. L'actrice, mariée au chanteur anglais Josh Beech, attend une petite fille et a elle-même confirmé l'heureuse nouvelle auprès du site américain People. La demoiselle est folle de joie.

"Je n'arrive pas à croire que notre petit monde va devenir plus gros et plus brillant et j'ai hâte d'embarquer dans cette folle aventure avec mon complice de toujours", a-t-elle confié. Et l'actrice d'affirmer que son mari, à qui elle a dit oui en 2013, sera inévitablement un très bon père de famille. "Je sens que devenir père, c'est un truc pour lequel Josh a été mis sur cette planète et je suis ravie que l'on accueille une fille car je sais à quel point entre ma mère et moi, il y a toujours eu un lien très spécial. Elle est une mère tellement incroyable pour moi et je suis impatiente de partager tout ce qu'elle m'a inculquée et appris avec notre petite fille", a-t-elle ajouté.

Sur les réseaux sociaux, la star et son mari ont aussi partagé cette nouvelle. "Non, Shenae ne m'a pas battu à une compétition où il faut dévorer des pizzas. J'ai hâte de faire la connaissance de notre petite fille. Je t'aime @shenaegrimesbeech, tu es mon putain de bébé et je t'aime déjà ma petite Beech", a écrit Josh Beech sur Instagram.

Shenae Grimes, qui incarnait également Annie Wilson dans 90210, est apparue cette année dans la série canadienne The Detail.