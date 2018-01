Shy'm absente des Enfoirés 2018 : Son étonnante raison !

Du 16 au 21 janvier prochain, la joyeuse troupe des Enfoirés sera sur la scène du Zénith de Strasbourg pour présenter leur nouveau spectacle Musique !, porté par l'hymne On fait le show composé par Soprano. Une troupe menée par Mimie Mathy, de retour après son opération de la colonne vertébrale en janvier 2017. Si des nouveaux comme Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan ont intégré le spectacle, d'autres membres emblématiques seront aux abonnés absents.

À l'instar de Jean-Baptiste Maunier, Shy'm ne sera pas de la partie cette année comme l'a dévoilé Télé Star. Contactée par nos confrères, la maison de disques de la chanteuse Warner Music France a confié : "Elle a peut-être envie de se reposer après Nouvelle Star et avant la tournée." Une explication qui pourrait en surprendre certains. Rappelons que Nouvelle Star s'est arrêtée le 20 décembre dernier, et que la belle brune de 32 ans n'a fait qu'un seul prime en direct. Et sa tournée Concerts Exceptionnels débutera le 3 mars prochain, à Lille.

Pour rappel, Shy'm avait annulé cinq dates de concert, faute de spectateurs. "Les vraies raisons sont simples et je vous les dis ici : les cinq dates annulées correspondent aux cinq salles dans lesquelles il n'y a pas eu assez de tickets vendus afin de les maintenir. Vous m'avez vue m'engager et m'épanouir dans de nouveaux projets toute cette année", expliquait-elle sur Twitter. Toujours transparente avec ses fans, elle devrait bientôt dévoiler prochainement les raisons de son absence des Enfoirés.