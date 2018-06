Shy'm change (encore) de tête... Et voit très long !

Non, ce n'est pas une perruque. Shy'm a bien changé de tête, une transformation capillaire qu'elle avait annoncée sur Instagram avec une pointe de suspense. Postant des photos d'elle prises sur le tapis rouge du Festival de Cannes le 8 mai 2018, à l'occasion de la montée des marches du film Everybody Knows, la chanteuse de 32 ans avait écrit : "Mais ça, c'était avant...". Dès le lendemain, la compagne de Benoît Paire dévoilait sa nouvelle tête. Ses cheveux mi-longs ont effectivement disparu, laissant place à de longs cheveux noirs. Les extensions ne sont pas le seuls changements, Shy'm est également repassée à la frange.

Cette métamorphose divise ses fans. "Trop belle avec tes extensions !!!!", "Basique, simple... efficace et terriblement", s'enthousiasment certains quand d'autres le sont beaucoup moins : "J'te préfère les cheveux au carré", "Mais pourquoi la frange!!!!"