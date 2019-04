Shy'm en larmes après une question indélicate sur ses désirs de maternité

Shy'm est de retour avec un sixième album, intitulé Agapé. Nettement plus urbain, il comprend de nombreuses collaborations avec d'autres artistes comme Chilla, Youssoupha ou encore Vegedream. C'est pour faire la promotion de ce nouvel opus qu'elle était sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici (France 2), mercredi 10 avril 2019. Michel Cymes, qui présente l'émission, lui a posé une question délicate qui portait sur son désir de fonder une famille. Un sujet qui a toujours ému la chanteuse de 33 ans.

"Est-ce que l'heure n'est pas venue pour Tamara [le prénom de l'artiste, NDLR], que vous pensiez à faire un enfant ?", demande Michel Cymes. Après un rire gêné et un temps de pause, Shy'm se redresse et dit, émue : "Oui, oui. C'est encore un des sujets qui touchent. Bah oui." Les larmes commencent à monter, alors que Michel Cymes renchérit : "Vous êtes prête ? Vous en avez peur ou pas ?" Shy'm peine à retenir ses larmes et l'animateur, qui réalise probablement qu'il est allé trop loin, détend l'atmosphère avec une petite blague. "Oui, bien sûr, c'est le but ultime", finira par répondre l'ex de Benoît Paire.

Avoir un enfant est un désir que Shy'm entretient depuis plusieurs années. Lorsqu'elle était en couple avec le tennisman, elle expliquait au magazine Homme Deluxe que le cadeau qu'elle rêvait de faire était "un enfant". À la sortie de Héros, en 2017, elle confiait à Télé Star ses envies de maternité : "Oui, j'ai envie de devenir maman mais c'est un projet qui demande beaucoup de réflexion, du temps. C'est une envie qui est là et qui le restera tant que je n'en aurai pas." Un sujet délicat.