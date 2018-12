Vegedream en couple : Sa copine "jamais sereine", encore moins avec son succès

Sur sa page Instagram, beaucoup de photos avec des stars, surtout issues du monde du football, mais aucune avec celle qui partage sa vie amoureuse. Vegedream n'est pourtant pas célibataire. Le chanteur de 26 ans est en couple avec une personne dont il évoque l'extrême jalousie, dans son portrait réalisé par Libération et publié dans l'édition du 13 décembre 2018. La compagne du chanteur "n'aime pas trop qu'il fasse de la musique". Sauf que depuis le carton de Ramenez la coupe à la maison, les convoitises se sont multipliées : "Il y a trop de meufs autour, elle n'est jamais sereine." L'artiste de 26 ans ne l'est pas non plus, se pensant surveillé de très près. "Je suis parano de ouf. A chaque fois qu'une fille m'envoie un message, je me dis que c'est ma copine qui est derrière, alors je ne réponds pas", confie-t-il.

Avant de rencontrer le succès qu'il connaît aujourd'hui et qui lui a permis de réserver le Zénith de Paris pour un concert prévu le 28 juin 2019, Sachtela Evrard Djedje (le vrai nom de Vegedream) a connu la galère. D'origine ivoirienne, issu d'une fratrie de cinq enfants installée à Orléans, où tous ses amis sont aujourd'hui en prison, le chanteur a pris la direction de Paris à l'âge de 18 ans sans argent, mais avec un rêve en tête : celui de devenir danseur R'n'B. Les plans sur la comète prennent du temps à se réaliser, laissant d'abord place à des nuits passées à dormir dans des trains, ici et là. Puis il monte le collectif La Synesia. "Les gens ne connaissent pas les grosses galères que j'ai eues. Ils ont l'impression que le succès est arrivé d'un coup mais on a fait des gros flops", avoue-t-il.

A présent sollicité de toutes parts - il a chanté à l'Elysée et au Stade de France aux côtés des Bleus, aux NRJ Music Awards et plus récemment à la cérémonie du Ballon d'Or 2018 qui a couronné Luka Modric -, Vegedream a du mal à garder le rythme. "Je prends des somnifères et je peux me réveiller la tête en feu. Tu craques parfois", avoue-t-il. Son entourage ne manque jamais de lui rappeler que ce succès, il l'a voulu.