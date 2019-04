Shy'm, l'origine de son pseudo : son prénom était connoté "travailleuse du sexe"

Mercredi 10 avril 2019, Shy'm était l'invitée de Michel Cymès dans le talk show médical Ça ne sortira pas d'ici sur France 2.

À cette occasion, la chanteuse de 33 ans à qui l'on doit les tubes Femme de couleur, Victoire, Et alors ! et plus récemment Puerto Rico en duo avec Vegedream a accepté de révéler pourquoi elle n'avait pas souhaité garder son vrai prénom, Tamara, au moment de lancer sa carrière avec le soutien de K-Maro.

Face au médecin le plus célèbre de France, Shy'm a expliqué : "La première vraie raison, c'est que quand on tape Tamara sur un moteur de recherches, les premiers sites sur lesquels on tombe sont des sites interdits aux moins de 18 ans. C'est souvent le prénom attribué aux actrices, aux travailleuses du sexe. Donc voilà, déjà, c'était une association qui ne me plaisait guère et puis il y avait vraiment cette envie de ne pas me prendre au sérieux au départ, d'incarner tout de suite un personnage. Ça me dérangeait d'avoir mon vrai prénom, celui avec lequel mes proches m'appellent, noté sur un album."

En ce qui concerne le choix du nom "Shy'm" (qui contracte le mot "timide" en anglais et le "M" de Martinique), elle a poursuivi : "J'avais 19 ans, j'étais jeune et j'avais envie de trouver un pseudo qui me corresponde. Je n'avais pas envie de mettre mon vrai prénom sur des maquettes, j'avais déjà l'envie que ce soit un personnage qui chante et pas moi finalement. À l'époque, j'étais une adolescente maladivement timide et mon père est antillais, martiniquais, donc voilà, c'était joli en bouche et assez simple. C'est resté comme ça."

