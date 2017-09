Shy'm "touchée" par les critiques : "Il y a une femme derrière"

Accepter les critiques est primordial pour une personnalité publique. Régulièrement, elles sont la cible de détracteurs qui n'hésitent pas à poster des commentaires négatifs plus ou moins virulents. Une situation qui peut être parfois difficile à vivre comme l'a confié Shy'm lors de son interview accordée à nos confrères de Purebreak, à l'occasion de la promotion de son sixième album Héros.

"Ce serait mentir de dire qu'il n'y a rien qui touche. On apprend à les lire et à ne pas les lire non plus. On apprend à prendre du recul sur tout ça. A comprendre aussi la facilité qu'ont les gens à dire des choses via les réseaux sociaux, les téléphones, les ordinateurs (...). Il y a quelque chose de très facile. Il y a toute une sociologie qu'on essaie de comprendre pour mieux l'accepter et au final ne pas prendre tout de manière personnelle", a expliqué la compagne de Benoît Paire dans un premier temps.

Après quoi, elle a admis répondre régulièrement à ses haters : "J'ai souvent eu l'habitude de répondre avec des titres comme Et Alors ? ou alors avec un tweet avec un second degré et paraître forte, inaccessible et intouchable, mais ce n'est pas tout le temps ça. Il y a quand même un humain, une femme derrière qui peut être parfois touchée et qui peut ne pas se reconnaître dans ce qu'on dit d'elle."

L'animatrice de Nouvelle Star (M6) ne compte pas se retirer du monde médiatique pour autant. Elle aime trop son métier pour partir de son plein gré : "Je pense que j'arrêterai le jour où on m'arrêtera, on ne voudra plus de moi. J'aime aussi ça, ça fait partie de cette vie là, d'être exposée."