Shy'm défend son chéri Benoît Paire face à un Thierry Ardisson très taquin

Samedi 16 septembre 2017, Shy'm était l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens sur C8. Durant l'interview, la chanteuse de Si tu m'aimes encore est apparue quelque peu gênée lorsque l'homme en noir l'a invitée à parler de sa relation amoureuse avec le tennisman Benoît Paire... mais aussi du caractère du sportif !

"Est-ce que Benoît Paire vous étonne ?", a tout d'abord tenté Thierry Ardisson face à une Shy'm peu désireuse d'évoquer sa vie privée à la télévision. "Je ne veux pas en parler non, c'est mon jardin secret", a-t-elle réagi. Et l'animateur de 68 ans de se faire plus provocant face à la star de bientôt 32 ans : "C'est un très bon joueur mais enfin quand même il ne gagne pas souvent ! Si vous aimiez vraiment le tennis, vous auriez pris Federrer !"

Puis, après que Shy'm a très brièvement confié avoir appris à aimer le tennis grâce à son compagnon, Thierry Ardisson a tenu à lui faire part d'une idée. "Je vous conseille un truc, car nous on a envie de remporter Roland-Garros. Vous lui dites : 'Tant que tu n'as pas gagné Roland-Garros, pas de sexe'", a-t-il lâché sous les applaudissements du public.

Pour finir, face à son invitée toujours quasi-mutique, Thierry Ardisson a montré des images du sportif en train de casser ses raquettes lors de ses coups de sang sur les cours de tennis. Une séquence à l'issue de laquelle Shy'm a simplement commenté : "L'image que l'on peut projeter n'est pas forcément ce que l'on est dans la vie de tous les jours."

