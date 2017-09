Shy'm trop maigre ? Ses fans, inquiets, tirent la sonnette d'alarme !

Vendredi 22 septembre 2017, Arthur présentait un nouveau numéro de son émission Vendredi tout est permis sur TF1. Pour l'occasion, l'animateur recevait Amelle Chahbi, Andy Cocq, Cartman, Arnaud Ducret, Bruno Guillon et Shy'm. Désignée pour s'essayer à l'épreuve du Let's dance, la chanteuse a tout donné. Une séquence qui a beaucoup fait réagir...

Après s'être sensuellement déhanchée sur Chained to the rhythm de Katy Perry ou encore Lush life de Zara Larsson, la nouvelle animatrice de Nouvelle Star (M6) a surpris les téléspectateurs en se lançant dans un twerk endiablé au rythme de Swalla, un morceau signé Jason Derulo, Nicki Minaj et Ty Dolla $ign.

Si certains internautes ont apprécié la prestation sexy de Shy'm, d'autres ont quant à eux été surpris par la nouvelle silhouette de la star, incroyablement amincie. "#Shym perte de poids fulgurante... Elle a la peau sur les os... Elle n'a plus de formes... #VTEP", "Shy'm a tellement perdu de poids qu'on dirait une anorexique", "Shy'm revient de Koh-Lanta ? Elle est trop maigre, ce n'est pas beau", peut-on ainsi lire.