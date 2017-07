Silvia Notargiacomo (DALS) opérée du nez : Elle s'explique...

Ces derniers jours, la santé de Silvia Notargiacomo inquiète ses fans. En effet, l'ex-partenaire de Julien Lepers dans Danse avec les stars saison 7 (TF1) a partagé sur Instagram une photo de son lit d'hôpital. Sur le cliché, son bracelet de patiente était visible, et la jolie danseuse avait précisé "opération réussie". De quoi intriguer les internautes...

Depuis, la chérie du chef Denny Imbroisi – qui a participé à Top Chef sur M6 – a posté une nouvelle photo de son visage. Son nez apparaît alors couvert d'un large pansement. "Marre du plâtre", a-t-elle écrit à ce moment-là. Face aux interrogations, Silvia Notargiacomo a fini par s'expliquer sur cette opération. Ainsi, la jeune femme a révélé avoir subi une septoplastie, une procédure chirurgicale destinée à corriger une déviation de la cloison nasale.

Et la jolie danseuse n'est pas la seule personnalité a avoir eu recours à cette opération. En effet, en janvier 2016, nos confrères de Closer indiquaient que le chanteur Kendji Girac avait subi une septoplastie à la clinique de Turin, dans le 8ème arrondissement de Paris. Le but pour l'interprète de Me Quemo était alors de corriger une gêne respiratoire.