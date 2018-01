Simon Shelton Barnes (Tinky Winky des Télétubbies) est mort de froid dans la rue

Connu pour avoir incarné l'inoubliable mascotte Tinky Winky dans les Télétubbies, leader de la bande repérable à sa couleur mauve et à son sac rouge, Simon Shelton Barnes est brutalement mort le 17 janvier 2018 à l'âge de 52 ans.

Cette semaine, le Daily Mail a révélé les circonstances du drame. On apprend ainsi que le corps de l'acteur anglais a été retrouvé au petit matin dans une rue de Liverpool. Simon Shelton Barnes, qui était père de trois enfants, s'est "effondré" pour ne plus jamais se relever. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'établir qu'il était mort d'hypothermie. Contacté par la presse, un ancien voisin a révélé que Simon Shleton Barnes (qui avait commencé sa carrière en tant que danseur et chorégraphe avant de connaître la gloire à la fin des années 1990 dans les Télétubbies) souffrait depuis quelque temps de graves problèmes d'alcoolisme.

Hommage de sa fille, Lydia

La nièce du défunt, l'actrice Emily Atack (28 ans), s'était exprimée le 19 janvier pour annoncer la mort de son oncle. "Mon merveilleux oncle Simon Barnes nous a été enlevé soudainement. C'était l'homme le plus gentil et le plus talentueux que vous puissiez rencontrer. Il était aimé par tous ceux qui le connaissaient et il le sera pour toujours", avait-elle écrit en légende d'un portrait de l'acteur en noir et blanc.