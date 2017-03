Teletubbies, 20 ans après : Découvrez ce qu'est devenu l'inoubliable bébé soleil

Cela ne nous rajeunit pas, mais les Teletubbies fêtent cette année leurs 20 ans d'existence ! À l'occasion de ce bel anniversaire, les journalistes de la BBC South East sont partis à la recherche d'une des stars du programme : le bébé soleil, qui a illuminé pendant quatre saisons Tinky Winky, Laa-Laa, Po et Dipsy.

Vingt ans plus tard, le rayonnant bébé aux yeux bleus n'a plus rien d'un enfant. Jessica Smith, qui a incarné l'irrésistible petite, aujourd'hui âgée de 21 ans, est désormais une splendide jeune femme. Le regard toujours aussi perçant, elle a dévoilé une jolie crinière blonde et des joues dodues aux journalistes de la chaîne anglaise.

La jeune femme, castée à l'âge de 9 mois seulement, par les producteurs du show, sa évoqué le jour où elle a été repérée pour apparaître dans le programme. "On était en train de me peser à l'hôpital et il s'avère que ma mère était présente en même temps que le producteur de la série qui était venu demander au personnel de l'hôpital de le recontacter si jamais ils repéraient des bébés très souriants", a-t-elle expliqué.

Grâce à son sourire charmeur, Jess Smith a donc décroché le rôle et s'est rendue sur le plateau de tournage avec son père pour enregistrer la séquence. "Il s'agissait seulement d'être assise en face d'un miroir et d'une caméra pendant que mon père s'amusait avec les jouets et les voitures de course pour essayer de me faire rire", s'est elle souvenue.

Et comme à l'époque, personne ne pouvait imaginer le succès que rencontrerait la série... Jess Smith et son père sont repartis avec un peu moins de 300 euros en poche et une caisse de jouets !