Siraba Dembélé : Enceinte de son premier enfant avec Igor !

Entre un titre de championne du monde (décembre 2017) et un autre de championne d'Europe (novembre 2018), Siraba Dembélé vivait il y a quelques mois un grand bonheur personnel : le 22 juillet 2018, l'emblématique capitaine de l'équipe de France féminine de handball célébrait son mariage avec son amoureux l'ancien footballeur monténégrin Igor Pavlovic, heureusissime journée dont quelques images attestent encore sur leurs comptes Instagram respectifs. Moins d'un an après, le couple se réjouit de l'arrivée prochaine de son premier enfant : "Sira" est en effet enceinte !

Ce n'est pas sur les réseaux sociaux des premiers intéressés, mais via celui du club de Toulon Saint-Cyr Var, qu'elle a rejoint cette saison après cinq années à l'Est (trois en Macédoine, deux en Russie), que l'information a été divulguée : "La capitaine du TSCV et de l'Equipe de France championne du monde 2017 et d'Europe 2018 attend un heureux événement et sera donc éloignée des terrains durant les prochains mois. L'ensemble du club souhaite le meilleur à sa capitaine dans cette nouvelle aventure !", a fait savoir dans un tweet le club varois.

Excellente nouvelle pour Siraba Dembélé, un peu moins pour les Bleues, qui devront se passer de la joueuse la plus titrée de l'histoire du handball tricolore pour défendre leur couronne lors du prochain Mondial (30 novembre - 15 décembre au Japon). Elle devrait toutefois faire son retour sur les terrains à temps pour retrouver le groupe qui retournera au Japon quelques mois plus tard pour disputer les Jeux olympiques d'été de Tokyo (24 juillet - 9 août 2020) et tenter de décrocher l'or qui leur avait échappé à Rio en 2016, lors de la finale perdue contre la Russie. Un programme auquel la future maman avait sans doute déjà bien réfléchi, puisqu'elle a confié au quotidien L'Equipe que cette grossesse était tout sauf le fruit du hasard : "Je suis super contente, heureuse, a-t-elle déclaré. C'était une volonté et c'est arrivé, savoir que tu vas être maman, c'est génial. Le club a très bien réagi et je les en remercie car ce n'est pas évident, je viens d'arriver cette année et je loupe une bonne partie. Je vais louper le Mondial, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu et je m'y étais préparée. J'aimerais bien finir la saison prochaine et revenir en forme. C'est un très, très gros challenge, mais c'est une année géniale. Dans ma tête, je suis prête à toute éventualité, à bosser pour revenir aussi forte, voire meilleure."

En janvier 2019, à la faveur du portrait que Libération faisait d'elle, Igor Pavlovic révélait les circonstances de son coup de foudre avec l'ailière des Bleues, à l'époque où elle évoluait sous les couleurs du Vardar Skopje en Macédoine : "J'ai accompagné un coéquipier dont la copine jouait au Vardar. J'ai vu "Sira" sur le terrain, et elle avait beaucoup d'allure. Après le match, je lui ai envoyé un message sur Facebook. Elle y a répondu trois mois plus tard, j'avais même oublié. Je l'ai invitée à visiter la ville, et, pour notre premier dîner, c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Elle fait toujours passer les autres avant elle", avait-il alors confié au journaliste Rico Rizzitelli. On connaît un bébé qui ne manquera pas d'amour et d'attention...