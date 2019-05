Slipknot : La fille de Shawn Crahan serait morte d'une overdose, à 22 ans

Shawn Crahan avait tenu à exprimer sa plus profonde tristesse sur les réseaux sociaux à l'annonce de la mort de sa fille. "C'est le coeur brisé et avec la plus grande des douleurs que je dois vous informer que ma plus jeune fille, Gabrielle, est décédée hier", avait-il écrit. Le "Clown" a également annoncé qu'une cérémonie d'obsèques serait organisée dimanche 26 mai 2019, dans l'Iowa, d'où sa famille est originaire. Il a également tenu à remercier ses fans pour leurs nombreux messages de soutien et de condoléances : "Vous avez prouvé qu'il y a de l'empathie, de la positivité et de la force dans cette communauté que nous appelons humanité sur cette Terre."