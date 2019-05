Slipknot : La fille de Shawn Crahan meurt à seulement 22 ans

Shawn Crahan du groupe de nu metal américain Slipknot a annoncé la mort tragique de sa fille, Gabrielle à seulement 22 ans. Le musicien de 49 ans, détenteur d'un Grammy Award, s'est exprimé sur Instagram dimanche 19 mai 2019 : "C'est le coeur brisé et avec la plus grande des douleurs que je dois vous informer que ma plus jeune fille, Gabrielle, est décédée hier, samedi 18 mai 2019." Il a ajouté que sa famille et lui "demandaient le respect leur vie privée".

"Aujourd'hui est le jour le plus dur de ma vie. Je suis confus, énervé, triste, je suis juste triste. Gabri tu me manques tellement. Nous étions les meilleurs amis et maintenant tu n'es plus là. Je t'aime Gabri et je sais que tu le saura pour toujours", a confié le frère de la jeune fille, Simon. Sa soeur, Alexandria a également tenu à écrire quelques mots : "22 ans, c'est trop jeune pour mourir. Je suis choquée et je n'ai aucune idée de la manière dont je vais pouvoir gérer mes émotions."

La cause du décès de Gabrielle ne sont pas encore connues. Shawn Crahan, qu'on appelle "Le Clown", et sa famille ont reçu des centaines et des centaines de messages de la part de fans à travers le monde. Cette tragédie devrait peut-être remettre en question la sortie du nouvel album du groupe Slipknot, We Are Not Your King, prévue pour août 2019.