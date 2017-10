SLT – Anne Nivat, "femme de" Jean-Jacques Bourdin : Elle s'agace face caméra

Samedi 7 octobre 2017, dans Salut les Terriens !, Thierry Ardisson a accueilli Jean-Jacques Bourdin et son épouse Anne Nivat. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la reporter a du caractère.

Appréciant peu que Tom Villa la présente comme la femme de Jean-Jacques Bourdin, celle qui a été en Afghanistan et en Tchétchénie l'a clairement fait savoir. A l'Homme en noir, elle a déclaré : "Il n'a pas dit le principal en ce qui me concerne, c'est que ma fonction ce n'est pas être femme de Jean-Jacques Bourdin, c'est être grand reporter." Ardisson a alors tenté de la rassurer en précisant que l'on parlerait de son livre, Dans quelle France on vit, ce qui n'a pas empêché la femme de 48 ans de continuer : "Oui mais ça peut se dire aussi. Vous refaites [la séquence, ndlr]. (...) Sans déconner, il a dit pour tous les autres invités pourquoi ils étaient là, mais pas pour moi."

Tom Villa est donc réapparu, Anne Nivat s'est une nouvelle fois expliqué : "Là je me mets à la place du téléspectateur. Il entend ça [quelle est (juste) la femme de Bourdin, ndlr] c'est clair." La chronique a donc repris et elle n'a pas pu s'empêcher de préciser : "A part ça je suis reporter de guerre." Le sujet a ensuite été clos.

Vous préféreriez que je sois moche

Mais plus d'une heure plus tard, c'est la chronique de l'humoriste Alex Vizorek qui a fait réagir Anne Nivat. Evoquant le cas d'une femme qui s'est mariée avec elle-même, il a déclaré : "Si je ne me trompe pas, Anne Niva vous auriez pu hésiter entre vous épouser vous-même et épouser Jean-Jacques Boudin." Pour étayer son argument, il a dévoilé des photos de la reporter de guerre, postée sur son Instagram, moulée dans des tenues de sport. Ni une ni deux, la quadragénaire a bondi : "En quoi c'est s'aimer beaucoup que de montrer des photos de soi comme tout le monde, quand on fait du sport et qu'on aime la vie, ok ? Non mais je sais que vous préféreriez que je sois moche, mal foutue. C'est toujours comme ça mais ce n'est pas la vérité. Je suis très bien dans ma peau."

Et quand Fabrice Eboué a tenté une note d'humour en lui demandant, suite aux photos, si elle était reporter de guerre ou si elle travaillait pour Fitness Magazine, la journaliste a rétorqué : "Vous voyez le problème, c'est qu'en France il y a des stéréotypes et celui de la femme reporter de guerre c'est qu'elle est moche, mal dans sa peau qu'elle a raté sa vie. Moi je m'amuse à casser tout ça."

Bref, Anne Nivat a du caractère et l'a fait savoir !