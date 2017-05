SLT - Laurent Baffie piégé par son fils : "Là, il m'a bien niq** !"

Séquence hilarante dans Salut les Terriens ! ce samedi 13 mai. Laurent Baffie a été piégé par son fils avec la complicité de Tom Villa.

La semaine dernière, en pleine émission, le sniper avait téléphoné à un vendeur du site leboncoin qui souhaitait se débarrasser d'un livre de Bernard Montiel pour la modique somme de 3 euros. Tout ça, sous les yeux de l'auteur, hilare. Pour poursuivre la blague, ce samedi, Tom Villa a voulu faire de même avec une personne qui vendait un livre de l'humoriste pour 2 euros.

"Vous l'avez lu ?", a tout d'abord demandé le jeune homme au vendeur qui lui a répondu qu'il "n'avait pas que ça à fout**". Sympa... Puis, Tom Villa a réussi à faire baisser le prix à 1 euro avant de comprendre que ce n'est pas un mais plusieurs livres de Baffie qui étaient à vendre. Un brin vexé, le principal intéressé a balancé : "Il en a plusieurs ? L'enc*** !" Et s'est adressé au revendeur qui lui a fait savoir : "J'en ai trois cartons parce que je suis le fils de l'auteur." Soufflé, Baffie s'est alors exclamé : "C'est Benjamin ? Je n'ai pas reconnu ta voix."

Comme on n'a pu l'entendre, le fiston (né en 1995) n'était pas peu fier d'avoir "b**sé" son père. Précisons que Laurent Baffie a trois autres enfants : Jérémy (né en 1986), Mélody (née en 1988) et Bastien (né en 2004).

"J'étais très surpris par la blague de mon fils car à la maison on en fait toujours et comme on se voit venir, c'est de plus en plus dur... Et là, il m'a bien niq**. Je n'ai pas reconnu sa voix il a mis la barre très haute", a conclu le papa qui ne manquera pas de se venger.

Benjamin Baffie joue actuellement dans la pièce Toc Toc, écrite et mise en scène par son père, à La Grande comédie à Paris.

Ce numéro de Salut les Terriens ! a réuni 1 million de téléspectateurs, soit 5,6% de part de marché.