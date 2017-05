Caroline Receveur parle pour la première fois de Hugo, son nouveau chéri

Six mois à peine après sa rupture avec Valentin Lucas, Caroline Receveur a retrouvé l'amour. Il y a quelques jours, elle officialisait avec l'heureux élu, un dénommé Hugo Philip, mannequin de profession, ultra-beau gosse et nouveau it-boy des réseaux sociaux. Le 17 avril, elle a dévoilé un cliché en noir et blanc, où, enlacée par le jeune homme à ses côtés, elle confirmait la rumeur. La photographie, aimée à 104 500 reprises par les abonnés de la blogueuse/influence qui en compte 2,1 millions sur Instagram, ne contenait pourtant pas d'autres informations que son énigmatique légende : "Briser les règles."

Mais cela n'a pas échappé à Thierry Ardisson. Invitée sur le plateau de Salut les Terriens dans la partie warm-up, la belle de 29 ans a évoqué pour la première fois son petit ami. Un peu contrainte et forcée, certes... L'homme en noir avait eu l'idée de faire un parallèle entre l'irremplaçable figure paternelle (le père de Caroline est mort en 2016) et les derniers boyfriends de son invitée, à savoir Valentin – moqué en étant qualifié de Mister Limousin – et Hugo, qui n'ont "rien pu faire". "Mais Hugo, c'est que le début", lâche Caroline, amusée.

Pourtant, son nouvel amoureux va se faire un peu chambrer, la faute aux nombreux clichés de lui torse nu qu'il poste sur les réseaux sociaux. "Après, je ne suis pas attachée au physique", modère la blogueuse, ce à quoi Laurent Baffie, avec son sens de la provocation, répond : "Non, on voit bien. C'est surtout l'esprit qui compte, ce qu'il a dans la tête, pas dans le slip." Et de rajouter : "Et au quotidien, il ne met jamais de T-shirt, il est toujours comment ça ?"

Brestois d'origine, Hugo a quelques atouts pour lui. 182 cm pour 76 kg selon sa fiche mannequin, il dit n'accepter "aucun nu" dans son travail, lui qui a notamment collaboré avec Le Slip Français, André, Kamsan Duarte (chez qui il a, en long et large, affiché sa tablette abdominale), Emporio Armani ou Chris Von Martial. Jugez plutôt...