Solange Knowles évoque sa grossesse précoce : "L'année la plus dure de ta vie"

Vedette du dernier numéro de l'édition américaine de Teen Vogue, Solange Knowles a profité de cette plateforme pour rédiger une longue lettre adressée à l'adolescente qu'elle était autrefois. L'occasion pour elle de décrire les différentes phases de sa vie qui lui ont permis de devenir celle qu'elle est aujourd'hui.

Dans cette tribune poignante, la chanteuse de 30 ans y révèle ainsi ses années de souffrance passées à se faire harceler par ses camarades d'école mais aussi le mal-être qui l'envahissait au quotidien, elle qui se décrit comme une jeune fille "renfermée". "Tu te fermes. tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu mets de la musique, et tu ne bouges pas pendant 8 heures d'affilée (...) et lorsque tu demandes à tout le monde de te laisser tranquille, tout ce que tu veux vraiment dire c'est 'Je vous veux ici' et 'J'ai besoin d'aide'. Parfois c'est OK de juste dire ça. Cela ne te rendra pas moins courageuse ou moins forte. aucun des gens que tu aimes ne te critiquera ou ne te blâmera, en réalité, ils te tireront vers le haut", peut-on lire.

Celle qui a passé son enfance à Houston dans l'ombre de sa grande soeur Beyoncé s'est également remémoré l'année la plus chargée et difficile de sa vie. Début 2007, alors qu'elle était seulement âgée de 17 ans, elle avait épousé son amour de lycée, Daniel Smith, père de son fils né en octobre de la même année, avant d'annoncer son divorce un mois après son accouchement. C'est également en 2007 que Solange a perdu sa meilleure amie, tuée par balles en pleine rue. "La 17e année de ta vie sera la plus dure. Elle te fera grandir presque immédiatement. en une année, tu perdras ta meilleure amie que tu aimes tant sous la violence d'une arme à feu et tu donneras naissance à un nouveau membre", a-t-elle écrit.

Fort heureusement, Solange Knowles est parvenue à trouver son exécutoire et son chemin dans la musique. Depuis quelques années, la star américaine mène une carrière d'artiste couronnée de succès, le tout en étant parvenue également à faire la balance avec son rôle de mère. Remariée depuis 2014 au réalisateur Alan Ferguson, son compagnon depuis près de dix ans, elle est désormais une femme épanouie et apaisée dans sa vie privée.