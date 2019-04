Sonia (Mariés au premier regard 3) tourne la page : son geste radical

Sonia s'est mariée avec Maxime dans Mariés au premier regard 3. Malgré des hauts et des bas, les deux candidats sont restés unis à l'issue de l'émission. Malheureusement, leur idylle n'a duré que quelques semaines après le tournage comme nous l'a confié Sonia : "Non, nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui. Ça s'est terminé naturellement et sans rancune, quelques semaines après la fin du tournage. On est différents. Je suis épicurienne, fêtarde, j'aime voir mes amis. Et Maxime est plus introverti que moi. Une fois, j'ai organisé un petit pique-nique et il n'était pas très bavard... On n'était pas des jumeaux niveau caractère. Mais on s'écrit toujours et on se voit."

Depuis, la jeune femme – qui a connu une incroyable perte de poids – n'a toujours pas retrouvé l'amour.