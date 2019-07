Sophie Davant émue pour ses adieux à C'est au programme : Les images

Clap de fin pour C'est au programme. Ce vendredi 5 juillet 2019, Sophie Davant a fait ses adieux à son programme emblématique qu'elle animait depuis 1998, entourée de tous ses chroniqueurs.

Tout au long de l'émission ont été diffusés des best-of comme celui des plus grands fous rires et des meilleurs lapsus. Le producteur William Leymergie a fait le plaisir à Sophie Davant de venir sur le plateau. Il a rappelé comment était né le programme et pourquoi il avait choisi l'ex-femme de Pierre Sled pour l'incarner.

Sophie Davant a ensuite eu la surprise de découvrir des tendres messages de personnalités passées par C'est au programme. Michel Drucker, Chantal Ladesou, Gilbert Montagné ou Laurent Ruquier ont enregistré une petite vidéo. Pour finir, la belle blonde a remercié toutes les équipes. "Gros bisous à tous, merci pour cette belle aventure. On a pris du plaisir, on a tout fait pour vous servir. Vous avez été au rendez-vous très souvent et surtout ces derniers jours, ça nous a beaucoup touchés. À bientôt", a confié Sophie Davant, non sans émotion, avant de terminer définitivement l'émission.

Cette dernière, elle l'avait teasée sur ses réseaux sociaux le 4 juillet. "Dernière de C'est au programme demain vendredi à 10h. Plein de surprises ! Beaucoup d'émotion ! Et de tristesse... J'ai aimé ce rendez-vous quotidien avec vous, pendant vingt et un ans. Merci à vous d'avoir été si fidèles. À vite pour de nouvelles aventures... #surprise #émotion", avait-elle légendé une vidéo dans laquelle elle donne rendez-vous aux téléspectateurs de France 2.