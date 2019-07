Arrêt de "C'est au programme" : Des chroniqueurs saisissent la justice...

Vendredi 5 juillet 2019, l'aventure C'est au programme touchera à sa fin sur France 2 après vingt et une années à l'antenne.

L'annonce ayant été officialisée par la direction de la chaîne le 13 mai dernier, de nombreux chroniqueurs de l'émission matinale se savent ou s'imaginent sur le carreau pour la rentrée prochaine. "Rien n'a été anticipé. Humainement, c'est de la boucherie", a indiqué l'un des chroniqueurs concernés à nos confrères du Parisien.

Toujours selon nos confrères qui ont assisté à cette dernière qui vient d'être enregistrée, beaucoup de chroniqueurs n'avaient que le mot "prud'hommes" à la bouche au moment de tourner cette page de leur carrière. En effet, la moitié des intervenants de Sophie Davant auraient engagé une action pour tenter de requalifier leurs CDD qui se sont multipliés ces dernières années en CDI. Une démarche déjà opérée par des réalisateurs de l'émission, certains ayant d'ailleurs déjà obtenu gain de cause.

De son côté, France Télévisions assure qu'elle "comprend l'inquiétude des personnels non permanents du programme et les reçoit actuellement pour les accompagner individuellement".

La dernière de C'est au programme, c'est vendredi 5 juillet 2019 à 10h sur France 2. Au cours de cette émission, les téléspectateurs verront les 18 chroniqueurs de l'émission autour de Sophie Davant, ils assisteront au retour de William Leymergie (parti en 2017 sur C8) et pourront se divertir avec de nombreux bêtisiers et les moments cultes qui ont rythmé ces vingt et une années à l'antenne. Un rendez-vous à ne pas manquer !