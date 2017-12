Sophie Davant, la mort de sa mère : "Elle était atteinte d'un cancer"

Les 8 et 9 décembre prochain aura lieu la 31e édition du Téléthon, lancée par la marraine Zazie, Nagui et Sophie Davant. Cette dernière a également prévu trois numéros spéciaux de son émission Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre (France 2).

À cette occasion, des acheteurs professionnels et l'animatrice de 54 ans vendront un objet personnel pour la bonne cause. Le montant des ventes sera en effet reversé au Téléthon et selon Sophie Davant, il est "spectaculaire". "Je suis si heureuse pour le Téléthon", a-t-elle confié à Télé 7 Jours.

Après quoi, la jolie blonde – contrainte de refuser DALS – a rappelé pourquoi cet événement lui tenait tant à coeur : "J'ai perdu ma maman à l'âge de 20 ans. Elle était atteinte d'un cancer. Participer au Téléthon, c'est quelque par, donner du sens à sa disparition et faire en sorte que des maladies qui tuent puisse régresser (...). Certains ont gagné quinze années de vie grâce aux dons des téléspectateurs. Mais cette cause concerne tout le monde car des pathologies plus courantes bénéficient également des résultats de nombreuses recherches."

Ce n'est pas la première fois que Sophie Davant évoque la mort de sa maman. Elle en parlait notamment dans son livre coécrit avec le psychiatre Christophe Fauré, Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel).

L'intégralité de l'interview de Sophie Davant sera à retrouver dans le Télé 7 Jours en kiosques lundi 4 décembre prochain.