Sophie Davant contrainte de refuser DALS : "France 2 ne voulait pas"

Alors que le casting de Danse avec les stars saison 8 (TF1) semble afficher complet, Sophie Davant a révélé lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé 7 Jours qu'elle aurait bien pu participer. En effet, celle qui animait Toute une histoire (France 2) a été approchée par la production du concours de danse...

"Cela m'aurait beaucoup amusée d'y participer, parce que j'adore danser, que je suis une compétitrice et que j'aurais adoré faire équipe avec un danseur professionnel, a confié Sophie Davant. Mais la direction de France 2 ne le souhaitait pas, j'ai donc refusé."

Un choix de raison, comme l'a indiqué l'animatrice de 54 ans : "Heureusement, car je ne sais pas comment j'aurais pu assurer deux émissions quotidiennes !" Mais même si on ne la verra pas fouler le parquet de TF1, Sophie Davant compte bien "regarder [son] amie Arielle Dombasle". "Je suis sûre qu'elle sera délicieuse et charmante", a-t-elle lâché.

Affaire conclue ou "le plaisir des rencontres"

Et si elle n'a pu intégrer le casting de DALS 8, c'est aussi et surtout parce qu'elle est, un an après l'arrêt de Toute une histoire, aux commandes d'une toute nouvelle émission sur France 2 depuis lundi 21 août 2017. Affaire conclue est adaptée du programme allemand Bares für Rares. Le principe est simple : "D'abord, je reçois un vendeur qui vient en plateau faire estimer un objet par un commissaire-priseur. Selon l'évaluation, il décide ou non, de le vendre au meilleur prix auprès de cinq acheteurs considérés comme des experts dans leur domaine."

Mais, en réalité, "c'est un prétexte à une rencontre avec une personnalité et une histoire qui est racontée". Comme ce "monsieur qui proposait une guitare signée par Johnny Hallyday suite à des travaux de décoration qu'il avait faits chez la star."

Ainsi, Sophie Davant avoue avoir été séduite par "le plaisir des rencontres" dans Affaire conclue. "Il faut beaucoup d'empathie et d'écoute pour incarner l'hôtesse de ce programme. C'est même une qualité essentielle ! Cela faisait écho à ce que j'ai perfectionné pendant plusieurs années avec Toute une histoire. Et puis ma curiosité naturelle me poussait à découvrir cet univers de la vente d'objets, qui m'est étranger", a déclaré l'animatrice.

Pour sa première, Sophie Davant a réuni 353 000 téléspectateurs, soit 5,1% de part d'audience auprès du public de 4 ans et plus. Affaire conclue est diffusée sur France 2, du lundi au vendredi, à 16h05.

Une interview à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 21 août 2017.