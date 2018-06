Sophie Davant : Sa mise au point sur le départ d'Alain Laugier (Affaire conclue)

Entre Sophie Davant et Alain Laugier, ce n'est plus une affaire qui roule. En mai 2018, le brocanteur annonçait sa décision de quitter le programme Affaire Conclue : tout le monde a quelque chose à vendre, après avoir confié sa déception de moins apparaître à l'écran au profit de nouveaux acheteurs. Une annonce en grande pompe qui n'avait pas franchement ravi la présentatrice. Cette dernière n'avait d'ailleurs pas tardé pour répliquer de manière très virulente et qualifier ce départ de "pitoyable".

Au micro de RTL ce week-end du 23 et 24 juin 2018, Sophie Davant est revenue sur ses dernières déclarations et en a même remis une couche : "Il a très mal interprété mes propos, parce que je disais que je trouvais qu'il avait une façon de mettre à distance toute cette expérience. Ce qui était dommage puisque c'est une chance quand même pour eux de participer à cette émission. Je trouve qu'il faut être humble et puis se réjouir de l'exposition qui leur est proposée."

Quoi qu'il en soit, ce départ n'aura pas fait couler l'émission de vente aux enchères de France 2 puisqu'elle est reconduite pour une deuxième saison à la rentrée. Depuis ses débuts, Affaire Conclue ne cesse d'enregistrer des records d'audience.