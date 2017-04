Sophie Davant, sa rupture avec Pierre Sled: "J'étais amoureuse d'un autre homme"

Durant 23 années, Sophie Davant et Pierre Sled (deux piliers de France 2) ont formé l'un des couples phares de la télévision. Mais en 2012, le tandem que l'on croyait inséparable a choisi de mettre un terme à son union. Un dénouement sur lequel l'animatrice de C'est au programme est revenue dans son livre Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel) !

Dans cet ouvrage consacré aux épreuves de la vie et aux manières de les surmonter, l'animatrice de 53 ans raconte : "C'est parce que j'étais tombée amoureuse d'un autre homme que j'ai pris conscience que ma relation de couple avec Pierre était à bout de souffle. J'étais 'sentimentalement disponible'." Cependant, Sophie Davant a vite compris qu'elle ne s'était pas donné suffisamment de temps pour tourner la page de cette longue histoire, ce qui a condamné sa nouvelle idylle d'alors. "Bien que je fusse passionnément amoureuse, la culpabilité et la tristesse de remettre en cause les équilibres que Pierre et moi avions construits depuis plus de vingt ans pesaient sur moi", ajoute-t-elle.

Egalement interrogée récemment par nos confrères de Gala à propos de cette rupture, Sophie Davant commentait : "Après vingt-trois ans, cette séparation, même choisie en commun, a été douloureuse (...) Je suis partie parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver vraiment. Je n'étais plus en phase avec ce que nous vivions. (...) C'est, bien sûr, compliqué et douloureux de faire le deuil d'une relation aussi longue, on éprouve beaucoup de culpabilité de ne pas avoir su vieillir ensemble."

Aujourd'hui, Sophie Davant et Pierre Sled entretiennent d'excellents rapports amicaux, toujours essentiels pour le bien-être de leurs enfants Nicolas (24 ans) et Valentine (21 ans).