Sophie Davant, sa rupture avec Pierre Sled : "J'aurais aimé qu'on réussisse !"

Dans les années 1990 et 2000, Sophie Davant et Pierre Sled (deux stars de France 2) formaient l'un des couples phares de la télévision. Mais en 2012, le duo que l'on croyait inséparable a choisi de mettre un terme à son union. Un choix commun sur lequel l'animatrice de C'est au programme est revenue récemment au cours d'un entretien accordé au magazine Gala.

"Après vingt-trois ans, cette séparation, même choisie en commun, a été douloureuse...", a-t-elle tout de suite admis. Et l'auteure de Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel) de poursuivre : "Je suis partie parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver vraiment. Je n'étais plus en phase avec ce que nous vivions. (...) Avec Pierre, on a essayé de se donner une seconde chance sans y parvenir et on a décidé de se séparer avant d'en arriver au conflit. C'est, bien sûr, compliqué et douloureux de faire le deuil d'une relation aussi longue, on éprouve beaucoup de culpabilité de ne pas avoir su vieillir ensemble."

Et ce choix a finalement "payé" puisqu'aujourd'hui encore, Sophie et Pierre entretiennent d'excellents rapports amicaux, essentiels pour le bien-être de leurs enfants Nicolas (24 ans) et Valentine (21 ans). "Avec Pierre, on ne s'en est jamais voulu et on a réussi à installer tout de suite une formidable relation fraternelle, saine. L'essentiel était pour nous de ne jamais prendre nos enfants en otage d'un conflit éventuel", a-t-elle expliqué.

D'autant plus que cela n'a pas toujours été non plus très simple pour les enfants, la jeune Valentine étant tombée dans l'anorexie à cette période, jusqu'à devenir très affaiblie. "Ils l'ont mal vécu, bien entendu. Nicolas avait 18 ans et Valentine 16, quand c'est arrivé. Ma fille passait son bac et l'a eu avec mention Très bien. Je pense qu'en réaction, elle s'est plongée dans les études", s'est-elle rappelée.

