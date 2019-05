Sophie Tapie: "Belle soirée caritative" avec Samuel Le Bihan et Grégory Montel

Lors de cette soirée organisée par la région Sud, Yann Arthus-Bertrand a également pu compter sur la présence de Franz-Olivier Giesbert, accompagné de son épouse Valérie Toranian, ou encore sur celle de Patrick de Carolis.

Une vente aux enchères de vins rosés de prestige de la région et une tombola, animés par Samuel Le Bihan, ont permis de récolter 160 000 euros pour la fondation GoodPlanet qui déploie différents programmes de sensibilisation et de terrain en faveur de l'écologie et du vivre ensemble. Par exemple, La solution est dans l'assiette ! promeut auprès d'un large public une alimentation durable et responsable. "La lutte contre le réchauffement climatique représente aujourd'hui le plus grand enjeu mondial, une urgence dont chacun doit s'emparer afin de protéger la planète", a indiqué le président de la région Sud Renaud Muselier, présent lors de l'événement.