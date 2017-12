Sophie Winkleman : L'actrice, femme de Freddie Windsor, gravement accidentée

Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont pu craindre le pire en découvrant l'état du véhicule de Sophie Winkleman, membre de la famille royale britannique : épouse de Lord Frederick Windsor (fils du prince Michael de Kent et donc cousin germain éloigné au premier degré de la reine Elizabeth II), l'actrice de 37 ans a été victime d'un grave accident de voiture dans l'Essex alors qu'elle revenait d'un tournage.

Les faits, révélés par le Daily Mail, se sont produits il y a une dizaine de jours. Mère de deux enfants avec Freddie Windsor, Maud (4 ans) et Isabella (qui aura 2 ans le 16 janvier 2018), Sophie Winkleman se trouvait à l'arrière d'un véhicule conduit par un chauffeur lorsque la collision a eu lieu : une automobile venant en sens inverse a vraisemblablement fait une embardée pour éviter un animal et a percuté de face celle transportant la comédienne.

Par miracle, son chauffeur et elle-même en sont sortis vivants, mais pas indemnes, tous deux blessés. Pas moins de cinq équipes d'urgentistes sont intervenus. Lady Frederick Windsor a d'abord été emmenée à l'hôpital Addenbrooke's à Cambridge, tout comme les deux conducteurs, avant d'être transférée à l'hôpital de Chelsea et Westminster, à Londres. Elle souffrirait de fractures aux vertèbres et à un pied, selon une source proche de sa famille, et devrait avoir besoin de plusieurs semaines pour s'en remettre. "Cela a été très choquant pour toute la famille, témoigne cet informateur anonyme. Freddie s'occupe des filles pendant que Sophie se rétablit. Le chemin sera long, mais nous sommes tous soulagés puisqu'on lui a dit qu'il n'y aurait pas de séquelles à long terme."

La convalescence de Sophie Winkleman, connue notamment pour son rôle de Zoey dans la série Mon Oncle Charlie et sa participation au premier épisode du Monde de Narnia, risque en revanche d'avoir un impact sur Trust, nouvelle série américaine commanditée par FX qu'elle était en train de tourner à Audley End House, une résidence historique à Saffron Walden dans l'Essex qui a tout d'un palais.

Attendue en théorie sur les écrans en janvier 2018, Trust, écrite par Simon Beaufoy et réalisée par le cinéaste oscarisé Danny Boyle, s'intéressera dans sa première saison de dix épisodes à l'enlèvement en 1973 en Italie de John Paul Getty III, héritier de l'empire pétrolier Getty Oil. Donald Sutherland, Harris Dickinson et Hilary Swank figurent au casting.